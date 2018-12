Talous

Marlboron omistava tupakka­jätti ostaa kolmanneksen sähkö­savukkeita valmistavasta Juulista 11,2 miljardilla e

Savukemerkkejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juulin

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005841334.html