Tuomioistuin kielsi Applen uusimpien puhelimien myynnin Saksassa – yhtiö hakee ratkaisuun muutosta

tuomioistuimen mukaan puhelimia ja tietokoneita valmistava Apple on rikkonut yhdysvaltalaisen puolijohdeyhtiön Qualcommin patentteja.Patenttirikkomuksen takia tuomioistuin kielsi Applea myymästä Saksassa iPhone 7, iPhone 8 ja iPhone X -puhelimia. Tuomio ei ole lainvoimainen, koska Applella on mahdollisuus valittaa siitä.”Olemme luonnollisesti pettyneitä tuomioon ja suunnitelmana on valittaa siitä”, Applen ilmoitti lausunnossaan.Yhtiö aikoo kuitenkin poistaa joitain malleja myynnistä Saksassa.”Kaikki iPhonen mallit pysyvät myynnissä teleoperaattoreiden ja jälleenmyyjien 4 300 myyntipisteessä eri puolilla Saksaan. Valitusmenettelyn aikana iPhone 7 ja iPhone 8 eivät ole myynnissä Applen 15 liikkeessä Saksassa”, Apple ilmoitti.ja Qualcommin ovat riidelleet patenttien käytöstä jo pitkään.Applen mielestä Qualcomm on käyttänyt hyväkseen määräävää markkina-asemaansa sirusarjojensa lisenssien hinnoittelussa.Qualcomm on puolestaan haastanut Applen oikeuteen patenttirikkomuksista eri puolilla maailmaa ja vaatinut sen tuotteiden myyntikieltoa Yhdysvalloissa ja Kiinassa.Ankarat patenttiriidat ovat hyvin yleisiä matkapuhelinteollisuudessa. Toimialan tärkeimmät patenttisalkut ovat Qualcommilla, Nokialla ja Ericssonilla.