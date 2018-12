Terveystuottejätti Johnson & Johnson on menettänyt arvostaan 12,5 prosenttia, kun yhtiön vauvatalkin asbestiraportit tulivat julkisuuteen

Talous

Terveystuottejätti Johnson & Johnson on menettänyt arvostaan 12,5 prosenttia, kun yhtiön vauvatalkin asbestira

Terveystuottejätti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reutersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnson & Johnson on menettänyt arvostaan 12,5 prosenttia sen jälkeen, kun tiedot yhtiön vauvatalkista löytyneestä asbestista tulivat julkisuuteen. Uutistoimisto Reuters kertoi viikko sitten, että asiakirjat osoittavat Johnson & Johnsonin tienneen vuosikymmenien ajan epäilyttävän mineraalin läsnäolosta sen suositussa vauvatalkissa.Vauvatalkista löytyneen asbestin määrän terveysvaikutuksista on käyty oikeutta vuosikymmeniä, uutistoimisto Reuters kertoi perjantaina.haltuunsa saama raportti kertoo, että Johnson & Johnson on tiennyt talkista löytyneestä asbestista vuosien 1971 ja 2000 välillä. Kyse oli koetuloksista, joista löytyi joskus pieniä määriä asbestia.Useimmista Johnson & Johnsonin testituloksista asbestia ei kuitenkaan löytynyt, Reutersin haltuunsa saamat raportit kertovat.J & J on riitauttanut Reutersin raportin ja kutsunut sen ”vääristelyksi”. Yritys sanoo, että talkki on turvallinen eikä se ole koskaan sisältänyt asbestia. Yhtiön tiedottajan mukaan Reutersin raportti oli muun muassa ”yksipuolinen ja väärä”.Yhtiö on puolustanut tuotteitaan viime päivinä koko sivun sanomalehtimainoksissa ja televisiohaastatteluissa.