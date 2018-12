Markkinaoikeus kielsi Kruunukalusteen ”tekaistut alennukset” – alennusta ei voi verrata hintaan, jota asiakkailta ei ole koskaan peritty

Talous

Markkinaoikeus kielsi Kruunukalusteen ”tekaistut alennukset” – alennusta ei voi verrata hintaan, jota asiakkai

Huonekaluja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttaja-asiamies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttajaviraston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonekaluala