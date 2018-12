Talous

Reuters: Trump harkitsee kiinalaisten verkko­laite­jättien sulkemista Yhdysvaltain markkinoilta

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy