Joulukauppa sujui ensitietojen mukaan vilkkaasti – ”Kuluttajilla on selvästi hyvä luottamus taloudelliseen tilanteeseensa”

Talous

Joulukauppa sujui ensitietojen mukaan vilkkaasti – ”Kuluttajilla on selvästi hyvä luottamus taloudelliseen til

Joulukauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elektroniikkamyymälöissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan aikaan

Myös Yhdysvalloissa

Eurooppalaisten