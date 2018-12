Talous

Sauli Välimaalla, 70, on Pietarissa punainen puu­talo, josta hän johtaa miljoona­bisnestä jo viidettä vuosi­ky

Pietari

Perinteisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos ulkomaalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään Sautek

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miljoonan euron

Päämajan

Nuoria,

Omistajan