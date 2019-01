Talous

Verottaja loi ”veroasioinnin verkkopankin” – Näissä arjen tilanteissa Omavero-palvelusta voi olla hyötyä

veroilmoituksen tekeminen ja oman verotuksen seuraaminen helpottuu ainakin sähköisten palvelujen ystävälle.Marraskuussa käyttöön otettu Omavero-palvelu laajeni tänään keskiviikkona niin, että sinne voi esimerkiksi alkaa ilmoittaa milloin tahansa yleisimpiin vähennyksiin oikeuttavia menoja kuten siivoojan laskuja ja työmatkakuluja.Omaverossa voi jo nyt tehdä ja lähettää työnantajalle verokortin sekä maksaa veroja. Omaverosta näkee myös mätkyjen ja veronpalautusten määrän ja maksupäivät.Omaveroon kirjaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla.”Omavero on veroasioinnin verkkopankki, jonka tavoitteena on tarjota kansalaiselle kokonaisnäkymä verotukseensa”, kuvaa palvelusta vastaava Sanna Kuuri https://www.hs.fi/haku/?query=sanna+kuuri Verohallinnosta.käyttöön on otettu myös tulorekisteri https://www.hs.fi/talous/art-2000005947232.html , johon työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat. Helmikuun 7. päivästä alkaen palkansaaja näkee nämäkin tiedot Omaverosta.Vuoden loppupuolella tavoitteena on siirtää myös kiinteistöveron maksaminen Omaveroon.Sähköisen palvelun tarkoituksena on helpottaa veroasioiden hoitamista: Verkossa ei tarvitse jonottaa tiskille tai odottaa postin kulkua. Verkkopalvelu on myös käytettävissä kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.Yhteiskunnalle sähköiset palvelut merkitsevät säästöä. Kuurin mukaan verotoimiston tiskiltä haetun verokortin kustannus on noin seitsemän euroa, kun verkosta hankittuna se on alle euron.jos haluaa yhä täyttää paperisia lomakkeita kuulakärkikynällä ja lähettää ne postitse? Sekin onnistuu edelleen. Kun veroilmoituksen palautusaika ensi toukokuussa tulee, täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen voi tehdä Omaveron asemesta myös erillisille paperilomakkeille, jotka postitetaan Verohallintoon.”Me emme pakota ketään sähköiseen asiointiin, mutta helpotamme sitä huomattavasti”, Kuuri sanoo.Omavero-palvelussa on hänen mukaansa myös aiempaa helpompaa hoitaa vaikkapa iäkkään läheisen asioita. Jos ei halua itse asioida verkossa, on siis mahdollista myös valtuuttaa joku toinen hoitamaan veroasiat sen avulla.

Saitko uuden työn tai palkankorotuksen?

Verokortin on voinut marraskuusta asti tehdä itse Omaverossa ja lähettää suoraan työnantajalle. Sen perusteella työnantaja pidättää palkasta veron osuuden ja tilittää sen verottajalle.Myös itse verokortti on nyt uudenlainen. Tästä vuodesta eteenpäin sivutuloverokorttia ei enää ole, vaan kaikki työnantajat käyttävät samaa verokorttia. Lisäksi verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Enää ei siis voi valita tulorajaksi palkkakautta.Jos vuosituloraja ylittyy, vero maksetaan lisäprosentin mukaan.Tuloja on syytä seurata vuoden aikana. Jos vuosituloraja on ylittymässä, kannattaa hakea uusi verokortti ennen kuin näin käy. Verokorttia voi muuttaa milloin tahansa Omavero-palvelussa.

Käykö sinulla siivooja tai ostatko muita kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita?

Siivous, remonttityöt, lastenhoito ja muut kotitalous- ja hoivatyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Ne voi Omavero-palvelussa ilmoittaa saman tien kun on maksanut laskun.Näin ei tarvitse keväällä veroilmoitusta täydentäessä yrittää muistella, tuliko ikkunat pesetettyä viime vuonna vai sittenkin edellisenä. Kuitit täytyy toki edelleen säilyttää kuusi vuotta siltä varalta, että verottaja haluaa ne tarkastaa.Omaveroon ilmoitetut vähennykset näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa ja ne otetaan huomioon seuraavan verokortin veroprosentissa.Jos haluaa helpottaa veroilmoituksen tarkastusurakkaansa ensi keväänä, Omaveroon voi latoa vaikka saman tien kotitalousvähennykseen oikeuttavien laskujen tiedot jo viime vuodelta.

Ostitko ammattikirjallisuutta tai tarvitsetko työtäsi varten esimerkiksi tietokoneen?

Myös tulonhankkimisvähennykseen oikeuttavat menot voi ilmoittaa jo kuluvan vuoden aikana heti, kun hankinnan on tehnyt.Tällaisia menoja voi syntyä esimerkiksi työhuoneesta, tietokoneesta, tietoliikenneyhteydestä, omista työkaluista ja ammattikirjallisuudesta.Samoin kodin ja työpaikan väliset matkakulut voi ilmoittaa Omaveroon. Viime vuoden matkakulut voi ilmoittaa vaikka heti tulevaa veroilmoitusta varten. Tämä tehdään Omaverossa ilmoittamalla tieto veroilmoitukset ja verotustiedot -osiossa.

Onko sinulla sijoitusasunto, jota vuokraat?

Vuokratuloista voi maksaa veron laskulla ennakkoon, jos hakee verottajalta päätöksen ennakkoverosta. Tämän voi tehdä Omaverossa ilmoittamalla vuokratulot ja vähentämällä niistä vuokrattavan asunnon lainan korot.

Hoidatko jonkun läheisesi kuten ikääntyneen sukulaisesi veroasioita?