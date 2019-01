Talous

Venäjän öljyntuotanto kasvoi uuteen ennätykseen viime vuonna

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Energiaministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjanmeren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime