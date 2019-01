Sadattuhannet saksalaiset hakevat Volkswagenilta korvauksia päästöhuijauksesta – Skandaalin hinta yhtiölle jo 28 miljardia euroa

Talous

Sadattuhannet saksalaiset hakevat Volkswagenilta korvauksia päästöhuijauksesta – Skandaalin hinta yhtiölle jo

Jo 372 000

Volkswagenin

Saksassa

saksalaista on liittynyt ryhmäkanteeseen, jolla autovalmistaja Volkswagenilta haetaan korvauksia dieselautojen päästöhuijauksen vuoksi. Saksan kuluttajajärjestöjen katto-organisaation VZBV:n alulle paneman kanteen mukaan Volkswagen aiheutti asiakkailleen tietoisesti vahinkoa myymällä näille autoja, joiden pienhiukkaspäästöt eivät vastanneet virallisia testituloksia, ja asiakkaat ovat siksi oikeutettuja korvauksiin.Niin kutsuttu dieselgate-skandaali käynnistyi vuonna 2015, kun Yhdysvaltain ympäristövirasto käräytti Volkswagenin päästötestihuijauksesta. Volkswagen joutui lopulta myöntämään, että se oli asentanut 11 miljoonaan dieselautoon ohjelmiston, jolla auton typpioksidipäästöt näyttivät laboratorio-oloissa todellisuutta vähäisemmiltä. Myöhemmin skandaali laajeni myös muihin autovalmistajiin.VZBV nosti joukkokanteen Volkswagenia vastaan marraskuussa, jolloin Saksassa astui voimaan uusi laki, joka sallii uudenlaiset kuluttajien yhdessä nostamat kanteet yrityksiä vastaan. Laki säädettiin osin nimenomaisesti reaktiona päästöskandaaliin.mukaan kanteessa esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia. Yhtiö katsoo, etteivät asiakkaat ole oikeutettuja korvauksiin, sillä yhtiö on tarjoutunut päivittämään autojen ohjelmistot sekä maksanut hyvityksiä, jos ihmiset ovat vaihtaneet huijausohjelmistolla varustetun autonsa uudempaan, vähäpäästöiseen malliin.Päästöskandaali on tähän mennessä maksanut Volkswagenille yli 28 miljardia euroa. Yhtiö on joutunut vetämään takaisin autoja sekä maksamaan sakkoja ja korvauksia.Erityisen kalliiksi päästöhuijaus koitui yhtiölle Yhdysvaltain markkinoilla, missä yhtiö joutui ostamaan takaisin noin puoli miljoonaa autoa sekä maksamaan jokaisesta autosta jopa 10 000 euron korvaukset kuluttajille.Volkswagen on sen sijaan joutunut maksamaan vain kahdet sakot, yhteensä 1,8 miljardia euroa.Marraskuussa nostettua joukkokannetta pidetäänkin tärkeänä ennakkotapauksena. Jos tuomari katsoo, että kuluttajat tässä tapauksessa ovat oikeutettuja korvauksiin, saattaa Volkswagen kohdata vielä uusia korvausvaatimuksia. Asian käsittelyn oikeudessa on tarkoitus käynnistyä myöhemmin tänä vuonna.