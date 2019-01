Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen ajaman uhkasakon Finnairille – Matkustajien vaatimiin korvauksiin se ei kuitenkaan ottanut kantaa

Talous

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen ajaman uhkasakon Finnairille – Matkustajien vaatimiin korvauksiin

Evätessään

on hylännyt kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen lentoyhtiö Finnairille määrättävästä kiellosta ja uhkasakosta. Kuluttaja-asiamies vaati uhkasakkoa, koska yhtiö ei maksa matkustajille EU:n asetuksen mukaista vakiokorvausta lennon perumisesta teknisten syiden vuoksi.Markkinaoikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen keskeiseen kysymykseen, olisiko 13 tuomioistuimessa esitetyssä tapauksessa pitänyt maksaa vakiokorvausta vai ei. Syynä oli kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen muotoilu.oli vaatinut Finnairille 500 000 euron uhkasakon, jolla oli tarkoitus painostaa Finnairia luopumaan korvausmenettelystään.Kuluttaja-asiamies katsoi, että vakiokorvaus voidaan jättää maksamatta vain, jos lentokoneen valmistaja tai viranomainen on ennen lennon perumista ilmoittanut lentokoneen suunnittelu- tai valmistusvirheestä. Markkinaoikeuden mukaan lainsäädännöstä tai Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ei löydy perusteita tälle vaatimukselle.Markkinaoikeuden ratkaisusta voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita.vakiokorvauksen Finnair tarjoaa yleensä matkustajalle sovintona lahjakorttia tai käteistä rahaa, joiden arvo on pienempi kuin vakiokorvauksen määrä.Sovintotarjous edellyttää, että matkustaja luopuu lopullisesti Euroopan unionin asetuksen mukaisesta oikeudestaan täysimääräiseen vakiokorvaukseen.Sadat kuluttajat ovat syksystä 2015 lähtien olleet yhteydessä kuluttaja-asiamieheen ja kuluttajaoikeusneuvojiin siitä, että Finnair ei ole maksanut heille lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen mukaisia lennon pituudesta ja määränpäästä riippuvia 250–600 euron vakiokorvauksia lennon viivästymisestä tai peruutuksesta.