Osakemarkkinoiden pelkokerroin Vix hyppäsi juuri ennen joulua jyrkemmin kuin koskaan ennen – Mitä se kertoo talouden tilasta?

Talous

Osakemarkkinoiden pelkokerroin Vix hyppäsi juuri ennen joulua jyrkemmin kuin koskaan ennen – Mitä se kertoo ta

Pelkokerroin,

Jouluaattona

kauhukerroin, osakemarkkinoiden kuumemittari – Vix-indeksillä on lukuisia kutsumanimiä. Mikään niistä ei kuulosta osakesijoittajan korvissa hyvältä.Vix eli Cboe Volatility Index kuvaa kaikessa yksinkertaisuudessaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tilaa ja tulevia odotuksia. Mitä suurempia lukuja Vix näyttää, sen epävarmempia ovat odotukset osakemarkkinoiden tulevasta tuotosta.Vix on Yhdysvaltain suuryritysten S&P 500 -indeksistä laskettu johdannaisten johdannainen. Pitkällä aikavälillä Vixin keskiarvo on ollut 20:n tienoilla, mutta vain muutama päivä ennen joulua Vix ponnahti yllättäen 28,4 pisteeseen.Taloutta seuraava Bloomberg-uutistoimisto otsikoi Vixin noususta kertovan uutisensa seuraavasti: ”Villit päivät palasivat osakemarkkinoille, kun Vix nousee nopeammin kuin koskaan ennen.” https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-21/wild-days-return-to-stock-market-as-vix-surges-like-never-before Vix sitten kipusi 36 pisteeseen.Tätä korkeammalla se on viime vuosina käynyt vain 2018 tammi–helmikuun vaihteessa, jolloin New Yorkin pörssissä nähtiin pahin päivälasku yli kuuteen vuoteen https://www.hs.fi/talous/art-2000005554294.html HS kysyi Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin https://www.hs.fi/haku/?query=jan+von+gerichin ja eläkeyhtiö Varman sijoitusjohtajan Reima Rytsölän https://www.hs.fi/haku/?query=reima+rytsolan näkemyksiä Vixin merkityksestä ja talouden tilanteesta.

Vixin pitäisi kuvata markkinoilla hinnoiteltua arviota tulevasta kurssiheilunnasta, mutta miten hyvin se on pitänyt paikkansa?

Jan von Gerich: ”Näkisin että paras yhteys Vixillä on toteutuneen kurssiheilunnan kanssa. Silloin kun pörssikurssien heilunta kasvaa, myös Vix nousee. Teoriassa Vixin pitäisi kuvata odotuksia tulevasta, mutta käytännössä se kuvaa juuri tämänhetkistä tilaa.”

Mitä johto­päätöksiä Vixin joulukuun piikistä voi tehdä?

Reima Rytsölä: ”Volatiliteetin nousu on toki merkittävä asia, mutta yksittäisestä piikistä ei voi vielä tehdä kovin isoja johtopäätöksiä. Teorian mukaan sen pitäisi nostaa sitä riskipreemiota, jota odotat saavasi sijoittamalla osakkeisiin. Se siis luo paineita osakkeiden arvostuksiin. Volatiliteetin nousun voi myös nähdä normalisoitumisena poikkeuksellisen alhaisen volatiliteetin ajoista.””Ja yksi selitys Vixin piikille voi myös olla markkinoilla ennen joulua ollut heikko likviditeetti eli normaalia vähäisempi vaihto.”

Oliko jouluun ajoittunut Vixin hurja nousu yllätys?

Jan von Gerich: ”Nyt tapahtuu aika paljon, ja epävarmuus on lisääntynyt. On ihan paikallaan, että Vix on korkeammalla kuin keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana, mutta ei ole perusteltua odottaa, että se menisi jonnekin vuoden finanssikriisin 2008 tasoille.”

Miten paljon Vixiä seurataan Suomen arvopaperimarkkinoilla?

Jan von Gerich: ”Se on yksi indikaattori muiden joukossa, ja kyllä sitä seurataan. Sanoisin, että mitä lähemmäs menemme ihmisiä, jotka tekevät osakkeilla kauppaa, sen tutumpi Vix on. Euroalueella on myös oma riski-indeksinsä eli Vstoxx.”

Mitä tekijöitä te nyt seuraatte Varman sijoituspuolella?

Reima Rytsölä: ”Se riippuu aina tilanteesta, mikä on juuri nyt fokuksessa ja merkittäväksi katsottua. Joskus paino on fundamenteissa ja joskus yritämme tulkita markkinadynamiikkaan liittyviä lukuja. Viime aikoina on puhuttu paljon esimerkiksi korkokäyrien tasaisuudesta. Kun kymmenen vuoden korkokäyrä on ollut alhaisempi kuin kahden vuoden korkokäyrä, se on yleensä ennakoinut taantumaa seuraavan vuoden puolentoista aikana.””Markkinoihin liittyy paljon kaikenlaista tarinaa, ja joku voisi sanoa, että turha kaikkea on kuunnella. Markkinahinnan muodostuminen riippuu kuitenkin siitä, miten eri tahot asiaa katsovat, joten on niillä merkitystä, vaikka oma sijoitusfilosofia perustuisikin pitkän aikajänteen makrotaloudellisille fundamenteille.”

Miltä maailmantalouden kasvu nyt näyttää?

Amerikkalaisjätti

Reima Rytsölä: ”Jännitteitä riittää, ehdottomasti. Viime vuonna talouskasvu sai ekstrabuustia Yhdysvaltain verouudistuksesta, mutta sitten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota pilasi juhlat.””Nyt Kiinan talouskasvu hidastuu selvästi, ja yritysten tulostasoon liittyy epävarmuuksia. Tuloskasvu on ollut kovaa viime vuosina, ja odotukset tälle vuodelle esimerkiksi Yhdysvalloissa olivat kymmenen prosentin luokkaa. Viime vuoden lopun pörssin korjausliikkeet kertoivat, että epävarmuus tuloskasvun toteutumisesta on kasvanut.” Apple antoi muutama päivä sitten tulosvaroituksen https://www.hs.fi/talous/art-2000005953142.html , ja yhtiön pörssikurssi tuli päivässä alas kahdeksan prosenttia.

Voivatko muutaman jättiyhtiön vaikeudet olennaisesti heikentää markkinoiden odotuksia?

Reima Rytsölä: ”Siitä puhuttiin viime vuonna paljon, että onko edessä jotain takavuosien teknokuplan puhkeamiseen verrattavaa, kun isot amerikkalaiset teknoyhtiöt menettivät arvostustaan. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksissä Applen, Amazonin ja Microsoftin painoarvo yhteensä on kuitenkin kymmenen prosentin luokkaa. Onhan niillä ollut merkitystä tunnelmaan.”

Vanhan sanonnan mukaan piensijoittaja aina ostaa liian myöhään ja myy liian aikaisin. Mitä sanoisit nyt piensijoittajalle?

Vix-indeksi

Reima Rytsölä: ”Olen pyrkinyt jättämään neuvot muille, mutta Varmassa vähensimme osakkeiden painoa viime vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nyt jälkiviisaasti voin sanoa, että olisi pitänyt vähentää paljon enemmänkin.””Toisaalta olit sitten iso vai pieni sijoittaja, toimet pitää asemoida riskiprofiilin ja sijoitusjänteen mukaisesti. Monet ennustavat mielellään kurssilaskuja, koska se luo glooriaa, kun joskus osuu kohdalleen. Sijoittajan kannalta isoin riski on kuitenkin se, että pitkällä aikavälillä olet ottanut liian vähän riskiä.”laski selvästi viime perjantaina, kun Yhdysvaltain taloudessa tuli hyviä uutisia, muun muassa selvästi odotettua paremmat työllisyysluvut https://www.hs.fi/talous/art-2000005955237.html . Nyt indeksi on hieman yli 21 pisteessä.

Mitä Vixin liikkeiden perusteella voi arvioida vuoden 2019 tilanteesta?

Jan von Gerich: ”Vuosi sitten kaikki näytti ruusuiselta, eikä nähty riskejä missään, mutta tilanne muuttui nopeasti. Nyt tähän vuoteen lähdetään päinvastaisista tunnelmista: nähdään vain riskejä eikä lainkaan positiivisen yllätyksen mahdollisuuksia.”