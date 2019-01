Talous

Supercellillä miljardeja kahminut japanilaisyhtiö sijoittaa nyt kaksi miljardia toimistoihin

Japanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusimmassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sijoitusinnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteistyötilojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

WeWorkia

WeWork

Uberin