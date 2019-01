Talous

Työttömyys euroalueella vähäisintä kymmeneen vuoteen

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marraskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorisotyöttömyysaste

ripeä talouskasvu on vähentänyt työttömyyttä, vaikka erot eri valtioiden välillä ovat yhä suuria.Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin mukaan kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli euroalueella marraskuussa 7,9 prosenttia.Vähäisempää työttömyys on ollut viimeksi lokakuussa 2008, jolloin työttömyysaste oli 7,8 prosenttia.Muutos on pitkällä aikavälillä verraten suuri, sillä pahimmillaan työttömyysaste euroalueella oli 12 prosenttia vuonna 2013. Työttömyyden väheneminen on merkki siitä, että talous on tervehtynyt eurokriisin pahimmista ajoista.euroalueella oli työttömiä 13 miljoonaa, mikä vajaat 90 000 vähemmän kuin lokakuussa. Vuoden 2011 marraskuusta työttömien määrä on vähentynyt 1,1 miljoonalla.Vähäisintä työttömyys oli Saksassa ja Hollannissa. Saksassa työttömyysaste oli marraskuussa 6,1 prosenttia ja Hollannissa 6,9 prosenttia.Suurinta työttömyys oli Kreikassa ja Espanjassa. Kreikassa työttömyysaste oli 18,6 prosenttia ja Espanjassa 14,7 prosenttia. Tosin Kreikan uusimmat tiedot ovat syyskuulta.Suomessa työttömyysaste oli marraskuussa Eurostatin mukaan 7,1 prosenttia.oli marraskuussa euroalueella 16,9 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2,5 miljoonaa.Nuorisotyöttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta 15–24-vuotiaiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä.