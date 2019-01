Talous

Sijoittajilla on suuret odotukset kauppasodan lientymisestä – Osakkeet kallistuvat eri puolilla maailmaa

Suuret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppasodan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuvuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välittömästi