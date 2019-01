Talous

Netflixille tulvii palkintoja ja tilaajia – Samalla yhtiön velkataakka on kasvanut hurjaa vauhtia

Nyt ropisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Netflix

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Sitten

Kilpailukin