Perintäyhtiö yritti laskuttaa 130 euron saatavasta yli 200 euron kulut – Viranomaiset veivät toimiluvan

saatavien perintää, kohtuuttomia kuluja ja viranomaispäätösten toistuvia rikkomuksia. Ruotsalaisen perintäyhtiön Alektumin toiminta ylitti lopulta suomalaisten viranomaisten sietokynnyksen.Ensin Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti, että se on päättänyt perua yhtiön toimiluvan. Nyt kuluttaja-asiamies kertoo hakevansa markkinaoikeudelta kieltoa Alektumin tavalle periä kuluttajilta kohtuuttomia perintäkuluja.Toimiluvan perumista koskevat aluehallintoviraston päätökset tehtiin vuoden lopussa, ja ne toimitettiin Alektumin tietoon torstaina. Yhtiön on välittömästi lopetettava kaikki perintätoimet.Suomessa Alektum kuuluu perintäalan keskikokoisiin yrityksiin. Se teki toissa vuonna 6,8 miljoonan euron liikevaihdon, jolla voittoa syntyi 1,2 miljoonaa euroa.mukaan Alektum on muun muassa perinyt riitautettuja saatavia ja aiheuttanut velalliselle kohtuuttomia ja tarpeettomia kuluja. Eräässä tapauksessa yhtiö oli yrittänyt laskuttaa yhdestä runsaan 130 euron saatavasta yli 200 euron kulut. Näin yhtiö on menetellyt lain ja hyvän perintätavan vastaisesti.Toimiluvan peruminen on viranomaisen näkemyksen mukaan perusteltua, sillä aiemmat, kevyemmät yritykset puuttua yrityksen toimintatapoihin eivät ole tuottaneet tulosta. Kolmessa samanaikaisesti tehdyssä päätöksessä todetaan, että ”Alektum Oy:n toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita, ja perintäyhtiö on osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lakia, hyvää perintätapaa ja viranomaisen päätöksiä kohtaan.”aikoo valittaa aluehallintoviraston päätöksestä.”Emme hyväksy Aluehallintoviraston päätöstä ja olemme päättäneet valittaa siitä”, todetaan yhtiön sivuilla julkaistussa tiedotteessa.”Alektum Group harjoittaa liiketoimintaa alalla, jossa luottamus ja sääntöjen noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiedämme, että tämä on erittäin tärkeää myös meidän asiakkaillemme ja velallisillemme. Tämän vuoksi otamme nykyisen tilanteen Suomessa erittäin vakavasti ja pyrimme löytämään tehokkaan ratkaisun asioiden edistämiseksi.”aikaan kuluttaja-asiamies katsoo, että Alektum on kasvattanut velallisen perintäkuluja vastoin lakia.Kuluttajat ovat tilanneet esimerkiksi sukkia, terveysravinteita ja laihdutustuotteita kestosopimuksilla muun muassa Westerfield-, MMBG- ja Fennotuonti-nimisiltä yrityksiltä. Kun kuluttajat ovat jättäneet laskuja maksamatta, saatavat ovat siirtyneet Alektumin perittäviksi.Kuluttaja-asiamies moittii Alektumin käytäntöä kohdella jokaista kestosopimukseen liittyvää tavaralähetystä omana sopimuksenaan. Tämän perusteella Alektum on lähettänyt jokaisesta erääntyneestä laskusta kuluttajalle kaksi maksullista maksuvaatimusta. Ensimmäisestä kirjeestä on peritty lain sallima maksimisumma eli 14 euroa ja toisesta 7 euroa. Näin esimerkiksi kymmenen tavaraerälähetyksen perintäkulut ovat olleet 210 euroa.Kuluttaja-asiamiehen mukaan Alektum on lähettänyt maksullisia perintäkirjeitä enemmän kuin laki sallii. Osin kirjeistä on myös peritty suurempia kustannuksia kuin lain mukaan on mahdollista. Kuluttaja-asiamies pyytää Markkinaoikeutta kieltämään Alektumin käytännön.on ruotsalainen, Göteborgissa pääkonttoriaan pitävä yhtiö. Se toimii kaikkiaan 16 maassa. Vuonna 2017 koko konsernin liikevaihto oli runsaat 66 miljoonaa euroa.