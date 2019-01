Kun Bradley Birkenfeld paljasti, mitä pankeissa oikeasti tapahtuu, hän sai kaksi asiaa: sadan miljoonan dollarin palkkion ja kaksi ja puoli vuotta vankeutta – Nyt hänellä on viesti Suomelle

Talous

Kun Bradley Birkenfeld paljasti, mitä pankeissa oikeasti tapahtuu, hän sai kaksi asiaa: sadan miljoonan dollar

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Birkenfeld

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Birkenfeldin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kerran ostin asiakkaalle käteisellä Ferrarin Genevessä.”

Uran

Vuonna

”Oikeuslaitoksemme on laiska.”

Birkenfeld

Rangaistussiirtola,

Kun

Birkenfeld

Sisäpiiriin

”Tulen minä päivänä tahansa puhumaan asiasta kansan­edustajillenne.”

Birkenfeld