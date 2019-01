Trumpin julistamat tuontitullit eivät vaikuttaneet: Tuoreiden lukujen mukaan Kiinan vienti Yhdysvaltoihin kasvoi rajusti viime vuonna

Talous

Trumpin julistamat tuontitullit eivät vaikuttaneet: Tuoreiden lukujen mukaan Kiinan vienti Yhdysvaltoihin kasv

Yhtälö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan kauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy