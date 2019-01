Talous

Fazer harkitsee Oulun-leipomon sulkemista – syynä pakatun leivän kulutuksen vähentyminen

Fazer suunnittelee Oulun-leipomonsa sulkemista ja sen toimintojen siirtämistä muualle.Yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kaikkia Oulun-leipomon 83 työntekijää. Leipomon mahdollinen sulkeminen ajoittuisi syksyyn 2019, yhtiö kertoo tiedotteessa.Fazerin mukaan sopeuttamistoimia joudutaan harkitsemaan, koska pakatun leivän kulutus on pienentynyt. Vastaavasti kaupoissa leivottujen ja paistettujen tuotteiden suosio on kasvanut. Fazerin myymäläleipomoiden määrä kasvaa ja ne työllistävät tulevaisuudessa leipureita enemmän.”Myymäläleipomo-liiketoimintamme kasvaa. Meillä on nyt 64 myymäläleipomoa Suomessa, joissa työllistämme 450 henkilöä. Vuonna 2021 myymäläleipomoita on arviolta 100 ja työntekijöitä jo 600. Samanaikaisesti joudumme sopeuttamaan liiketoimintaamme, koska pakattua leipää ostetaan vähemmän. Myös materiaali- ja energiakustannukset ovat jatkaneet nousuaan, eikä kustannusvaikutuksia ole mahdollista siirtää hintoihin täysimääräisesti”, sanoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtajaFazerin leipomot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Oulussa.Lisäksi Fazerilla on 64 päivittäistavarakauppojen sisällä toimivaa myymäläleipomoa. Fazer Leipomot työllistää Suomessa yhteensä noin 1600 henkilöä.