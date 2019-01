Katja Keräsen sähkölasku nousi lähes 400 eurolla, vaikka käytössä oli monta säästökonstia – Sähkön hinta pomppasi viime vuonna, eikä halpenemisen varaan voi laskea

Talous

Katja Keräsen sähkölasku nousi lähes 400 eurolla, vaikka käytössä oli monta säästökonstia – Sähkön hinta pompp

Sähkön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Energiaviraston

Hinnannousu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Energiaviraston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy