Ranskalainen ammattiliitto syyttää työpaikkoja karsivaa Nokiaa lupausten rikkomisesta – Nokian johtaja: ”Ei tämä mikään maaottelu ole”

Talous

Ranskalainen ammattiliitto syyttää työpaikkoja karsivaa Nokiaa lupausten rikkomisesta – Nokian johtaja: ”Ei tä

Verkkolaitteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokian liiketoiminta on välitilassa.

Tarve

Viime

Suomessa

Lähitulevaisuuden