Kannattaako ostaa vai myydä? Piensijoittajien näkymä on nyt harvinaisen sumea, kun pankit luopuvat analyytikoista ja jäljelle jääneetkin vaikenevat Osakkeiden analysointi käy läpi suurta murrosta, jossa analyytikoille on jaettu runsaasti potkuja. Yksityissijoittajien käytettävissä oleva tieto on murroksen seurauksena vähentynyt.