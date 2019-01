K-ryhmä lupaa tuoda Pirkka-samppanjan ja -punaviinit Alkoon – mutta miksi Pirkka-samppanja maksaa paljon enemmän kuin vastaava Ruotsissa?

Talous

alkaa myydä omalla Pirkka-merkillään normaalivahvuisia viinejä tilaustuotteina Alkossa.Keskon omat tuotemerkit laajenevat näin oluista viineihin ja samppanjoihin. Näin Kesko tuo markkinoille Pirkka-tuotteita, joita se ei nykylain mukaan saa myydä omissa myymälöissään.”Vastaaviin korkealaatuisiin tuotteisiin verrattuna Pirkka-viinit on myös kilpailukykyisesti hinnoiteltu”, K-Ryhmän hotelli- ja ravintola-alan tukkukauppa Kespro kertoo tiedotteessa.”Ei ole. Meillä on ollut Pirkka-viinejä kymmenisen vuotta. Alunperin ne olivat vain liikelahjoiksi, mutta ajattelimme, että aika on niille kypsä. Kiinnostuksesta voi päätellä, että näin on.””Ei. Mitään tällaisia suunnitelmia tehty. Jos alkoholilaki muuttuu, asia voi olla tosin.””Kyllä. Niissä näkyy Pirkka-logo ja Keskon K-tunnus.””Ehkä siellä on erilainen kulurakenne, en tarkkaan tiedä. Mutta voin vakuuttaa, että se on ostohintaan verrattuna erittäin kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Erissä rypälesekoitteet vaihtelevat. Paljon riippuu toki ostovolyymistä. Kun etiketti on teetetty, niin siinä on myös eri kustannusrakenne.””No, se on hyvä kysymys, en muista ulkoa Ruotsin alkoholiveron osuutta. Useat laatusamppanjat ovat Ruotsissa kymmenisen euroa halvempia.””Se on ihan eri tuote. Pirkka-viinejä ei ole muilla etiketeillä myynnissä lainkaan.”