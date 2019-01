Talous

Kiinan talouskasvu hitainta 28 vuoteen – Maailman talousveturin väsyminen alkaa näkyä kaikkialla maailmassa

Kiinan talouskasvu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokseenkin jokaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi tullit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka kasvu