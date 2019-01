Tuulivoimaa riittää kattamaan jo joka neljännen omakotitalon sähkönkulutuksen – Tänä vuonna rakennetaan taas uusia voimaloita

Talous

Tuulivoimaa riittää kattamaan jo joka neljännen omakotitalon sähkönkulutuksen – Tänä vuonna rakennetaan taas u

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Hän sanoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 2018