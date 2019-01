Kansainvälinen valuuttarahasto varoittaa maailmantalouden kasvun tuntuvasta hidastumisesta – suurista talousalueista euroalueen suhdanne heikkenee eniten

Talous

kasvu hidastuu kuluvana vuonna ja ensi vuonna, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.Merkittävä syy talouden ennakoitua heikompaan kehitykseen on Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppapoliittiset jännitteet. Toinen keskeinen syy on rahoitusmarkkinoiden epävakaus.IMF huomauttaa ennusteessaan, että riskit vielä ennustettuakin huonompaan talouskasvuun ovat lisääntyneet etenkin viime vuoden lopussa.ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,6 prosenttia. Kuluvan vuoden osalta ennuste on 0,2 prosenttiyksikköä ja ensi vuoden osalta 0,1 prosenttiyksikköä heikompi kuin lokakuun ennusteessa.Yksittäisistä talousalueista IMF arvioi talouskasvun hidastuvan tänä vuonna eniten euroalueella. IMF arvioi, että euroalueen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia. Se on 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin lokakuun ennusteessa.Euroalueella etenkin Saksan ja Italian talouskasvussa on merkkejä merkittävästä hidastumisesta. IMF arvioi, että Saksan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia ja Italian 0,6 prosenttia. Saksa on euroalueen suurin kansantalous ja Italia kolmanneksi suurin.Saksassa taloukasvua ovat hidastaneet autoteollisuuden vaikeudet. Italiasssa huolet julkisen talouden velkaantumisen riskeistä ovat IMF:n mukaan supistaneet kotimaista kysyntää.Sen sijaan IMF pitää ennallaan arvionsa maailman suurimman kansantalouden Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kehittymisestä. IMF arvioi, että Yhdysvaltojen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.kansantalouksien bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna uuden ennusteen mukaan 4,5 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin lokakuun ennusteessa.Ennusteensa Kiinan kuluvan vuoden talouskasvusta IMF pitää ennallaan 6,2 prosentissa.