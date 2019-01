Yritysten verotus EU-maiden seitsemänneksi kevyintä Suomessa, väittää selvitys – Asiantuntijat pitävät EU-vihreiden tilaamaa raporttia huolimattomasti tehtynä

Talous

Yritysten verotus EU-maiden seitsemänneksi kevyintä Suomessa, väittää selvitys – Asiantuntijat pitävät EU-vihr

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvityksessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tšekkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovarainministeriön

Suomessa

Oikaisu 24.1. klo 20.33: Jutussa kerrottiin virheellisesti tutkija Seppo Karin laskeneen tutkimustulosten tarkoittavan sitä, että Suomessa ero efektiivisen ja nimellisen veroasteen välillä olisi EU-maiden mediaanin ja keskiarvon alapuolella. Todellisuudessa ero olisi EU-maiden mediaanin ja keskiarvon yläpuolella.