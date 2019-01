Talous

Joko huonot talousuutiset huolestuttavat? Asiantuntijat neuvovat, miten pienennät osakesijoituksiesi riskiä

Kai Kalajainen

Joulukuun

1. Älä osta kaikkea kerralla

2. Älä myy, jos ei ole pakko

3. Viisi suomalaista osaketta ei ole hajauttamista

4. Kansainvälinen hajautus helpompaa rahastoilla kuin osakkeilla

5. Sijoita pitkällä tähtäimellä

6. Ymmärrä mihin sijoitat

oli vuonna 2008 finanssikriisin käynnistyessä varainhoitaja Tampereen OP:n varainhoitopalveluissa. Kun maailmalta kiiri huonoja uutisia ja osakekurssit kääntyivät joka puolella syöksyyn, myös tamperelaisilla omaisuudenhoitajilla alkoivat puhelimet piristä.”Soittoja tuli huolestuneilta asiakkailta siihen tahtiin, etteivät konttorissa kädet riittäneet vastaamaan niihin”, Kalajainen kertoo.Juuri ennen joulua osakemarkkinoilla elettiin hetken aikaa hieman samankaltaisissa tunnelmissa. Jälleen kurssilasku alkoi Yhdysvalloista, ja muutamassa päivässä useiden yhtiöiden arvosta lähti toistakymmentä prosenttia. Seurauksena oli osakemarkkinoiden heikoin joulukuu sitten 1930-luvun.Kalajainen kertoo, että tällä kertaa jotain oli toisin kuin vuonna 2008 – nyt hätääntyneitä soittoja ei tullut.”Luulen, että ihmiset ovat oppineet tulkitsemaan taloutta, mutta myös tekemään rahoilleen pitkän tähtäimen suunnitelmia. Moni ymmärtää jo, että sijoittamiseen kuuluvat kurssivaihtelut”, Kalajainen sanoo.Viime vuodet Kalajainen on vastannut OP Tampereen koko varainhoitopalvelusta. Helmikuussa hän siirtyy johtamaan OP:n vähittäispankin varainhoitoa.kurssien pudotus oli ja meni, mutta ihan ilman huolia säästöjään sijoittaneet eivät voi olla.Syitä seuraavan kurssilaskun käynnistymiseen on tarjolla useita: Talouskasvu hidastuu ympäri maailmaa, Kiina ja Yhdysvallat kiistelevät kaupankäynnin säännöistä, ja Britannia saattaa erota EU:sta ilman yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.Lisäksi hyvät ajat ovat kestäneet poikkeuksellisen pitkään, lähes kymmenen vuotta.”Jossain vaiheessa taantuma tulee, mutta varmuudella ei voida tietää, onko se edessä muutaman kuukauden vai muutaman vuoden päästä” sanooEvli Pankin varainhoidosta.Kalajainen neuvotteli erään asiakkaansa kanssa viime marraskuussa, miten tämän kannattaisi sijoittaa iso summa rahaa osakkeisiin. Lopulta suunnitelma oli tämä: valittujen yhtiöiden osakkeita hankitaan seuraavan puolen vuoden aikana jokaisen kuukauden 15. päivä.”Jotkut ovat sitä mieltä, että kun on valmis näkemys siitä, mitä haluaa, sitten pitää ostaa koko rahalla. Itse kannatan ajallista hajauttamista, olivatpa kyseessä sitten pienet säästöt vaikka lapselle tai sijoittaja-asiakkaan miljoonat”, Kalajainen sanoo.Kalajainen kertoo eurooppalaisten osakkeiden tuottaneen vuosina 2004–2018 keskimäärin 5,3 prosenttia vuodessa.Jos sijoittaja välillä myi osakkeensa ostaakseen ne myöhemmin takaisin ja menetti samalla kymmenen parasta nousupäivää, osakkeet tuottivat ajanjakson aikana vain 0,5 prosenttia vuodessa.Jos tämä ei vielä vakuuttanut, lisää numeroita: 38 vuoden aikana samalla osakemarkkinalla kurssien vuosituotot ovat menneet miinukselle vain kahdeksana vuotena.”Jokaiseen vuoteen mahtuu kuitenkin ajanjakso, jolloin markkina on tullut alas korkeimmasta arvosta. Tuolloin keskiarvopudotus on ollut 15,4 prosenttia”, Kalajainen kertoo.”Kun tavaratalossa on hullut päivät, monet mielellään ostavat alennuksella. Kun pörssissä tulee hullut päivät, jostain syystä moni myy.”Helsingin pörssi on pieni. Jos maailman taloudessa vallitsevat epävarmat tunnelmat, isot kansainväliset sijoittajat myyvät mielellään ensimmäiseksi omistuksiaan niin sanotuissa reuna-alueiden pörsseissä, kuten vaikkapa Suomessa. Tästä seuraa, että kurssiheilahtelut Helsingin pörssissä ovat suurempia kuin maailmalla keskimäärin.Helsingin pörssin kurssikehitys oli maailman heikoin vuonna 2011. Kaksi vuotta myöhemmin osakekurssit kallistuivat eniten Helsingissä.Kannattaa siis ostaa osakkeita muualtakin kuin Suomen pörssistä.Pankkien välisen kilpailun ja digitaalisuuden ansiosta osakekaupan kulut ovat romahtaneet, paitsi jos ostat suomalaisen pankin kautta pienellä panoksella yksittäisiä osakkeita ulkomaisista pörsseistä.”Tuolloin ostoista veloitettava välityspalkkio saattaa olla merkittävä”, Jatila muistuttaa.Hän sanoo, että harva sijoittaja seuraa ulkomaisia yrityksiä niin hyvin, että pystyy tekemään täsmäsijoituksia.”Kotimaiset yhtiöt ovat monelle sijoittajalle tuttuja. Jos ulkomaisia yhtiöitä ei tunne yhtä hyvin, kannattaa kansainvälinen hajautus tehdä rahastojen avulla.””Jos salkkusi arvo ei saa koskaan mennä tappion puolelle, älä sijoita osakkeisiin”, Jatila sanoo.Viime aikoina moni pankkiiriliike on lähettänyt tiedotteita, joissa neuvotaan, mitä pitäisi tehdä esimerkiksi brexitin varalta.”Omien sijoitusteni osalta brexit ei vaikuta uniini millään lailla, sillä sijoitussuunnitelmani on tehty 15 vuoden päähän, jolloin jään eläkkeelle”, Jatila sanoo.Lyhytaikaiseen osakesijoitukseen liittyy aina merkittävä riski. Älä laita pesämunaasi nyt osakkeisiin, jos tarvitset rahoja jo vaikkapa ensi kesänä.Usein toistetun mainoslauseen mukaan taantuman uhatessa rahat kannattaa sijoittaa defensiivisiin osakkeisiin eli yrityksiin jotka eivät ole suhdanteista riippuvaisia.Valitettavasti aina asiantuntijatkaan eivät osaa sanoa, mikä juuri nyt on defensiivistä.”Osakesuositukset ovat sellainen laji, jossa on vaikeaa olla aina oikeassa. Joku osui ja löysi todennäköisesti oikeankin, mutta se saattoi olla yhtä hyvin myös arvaus”, Kalajainen myöntää.”Aina on jossain yksittäisiä yhtiöitä, toimialoja ja maita, jotka pärjäävät. Jos on kaikkea salkussa rahastojen kautta, pystyy välttämään pahimmat miinat.”Jatila muistuttaa, että kymmenen edellisen vuoden aikana yksikään osakemarkkina ei ole ollut tuotoissa kärjessä kahta vuotta peräjälkeen.”Viime vuonna amerikkalaiset osakkeet menestyivät parhaiten, sitä ennen kehittyvät markkinat. Jos sijoitat kymmeneksi vuodeksi, on hyvä omistaa vähän kaikkea, jolloin olet oikealla hehtaarilla”, sanoo Jatila.