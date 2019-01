Monen harvoin näkemät violetit eurosetelit katoavat lopullisesti – taustalla Euroopan keskuspankin yritys kitkeä rahanpesua

Talous

Monen harvoin näkemät violetit eurosetelit katoavat lopullisesti – taustalla Euroopan keskuspankin yritys kitk

Euroopan keskuspankki

EKP

500 euron

EKP päätti toukokuussa 2016 lopettaa 500 euron setelien painamisen. Sunnuntaina lähes kolme vuotta myöhemmin setelien liikkeellelasku päättyi kaikissa paitsi kahdessa euroalueen keskuspankeissa.Poikkeuksen EKP:n linjauksesta tekevät vain Saksan ja Itävallan keskuspankit. Ne jatkavat 500 euron setelien liikkeellelaskua ”pehmeän laskun turvaamiseksi” aina huhtikuun 26. päivään asti.Poistumisestaan huolimatta violetti 500 euron seteli säilyttää arvonsa, ja sitä voi jatkossakin käyttää maksun välineenä.”500 euron seteli, kuten muunkin nimellisarvon eurosetelit, säilyttää pysyvästi arvonsa”, sanoi EKP tiedotteessaan.on halunnut päästä eroon suuresta 500 euron setelistä, jota nähdään harvoin päivittäisessä rahaliikenteessä. Suuren setelin on pelätty helpottavan rikollisten toimintaa kuten rahanpesua ja jopa terroristien rahoitusta.Taustalla on se, että 500 euron seteli mahdollistaa hyvin suurten käteissummien siirtämisen paikasta toiseen huomaamattomasti. AFP:n mukaan miljoona euroa painaa 500 euron seteleiksi jaettuna vain 2,2 kilogrammaa ja mahtuu kannettavan tietokoneen laukkuun.Yhdysvalloissa, jossa suurin seteli on 100 dollaria, sama summa painaisi yli kymmenen kiloa ja olisi huomattavasti hankalampi liikutella.setelin poistuminen on mennyt suurimmassa osassa euromaita läpi sellaisenaan, mutta uudistus herättää myös tunteita.AFP:n haastattelemat saksalaiset ovat pettyneitä. Saksa on vahva käteistalous, ja Saksan keskuspankin mukaan jopa 60 prosenttia saksalaisista on pitänyt 500 euron seteliä kädessään ainakin kerran. Usein seteli on saatu lahjaksi tai sitä on käytetty rahan säästämiseen tai isojen ostosten ostamiseen.