Esperin suomalainen omistaja Ilmarinen antaa kohuyhtiölle kaksi vaihtoehtoa: Parantakaa toimintaanne tai myymme osakkeenne

Talous

Esperin suomalainen omistaja Ilmarinen antaa kohuyhtiölle kaksi vaihtoehtoa: Parantakaa toimintaanne tai myymm

Esperi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valvira

Ilmarinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esperille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esperin