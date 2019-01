Talous

Kirjeiden jakelumäärä on 10 vuodessa puolittunut ja Posti saattaa vähentää sen vuoksi jopa yli 230 henkeä

Posti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjeiden

ilmoittaa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut postipalveluissa ja hallinnossa, koska postin määrä on vähentynyt yhtiön mukaan rajusti.Alustavien arvioiden mukaan jopa 236 vakituista työpaikkaa saattaa poistua. Lisäksi yhtiö kertoo vähennysten lisäksi osa-aikaistamisten ja lomautusten tarpeen olevan ”merkittävä” postipalveluissa.Postin mukaan sillä on noin 150–200 miljoonan euron säästötarpeet vuoteen 2021 mennessä.jakelumäärä on kymmenessä vuodessa Postin mukaan puolittunut ja sanomalehtien jakelumärää puolestaan pudonnut 1950-luvun tasolle. Posti ennakoi jaettavan postin määrän vähenevän entisestään. Vähenevät tuotot kirjeiden määrän pienenemisen vuoksi eivät enää kata viisipäiväisen jakelun kustannuksia, Posti sanoo.Kasvua Posti kertoo hakevansa verkkokaupasta ja logistiikkapalveluista.