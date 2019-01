Talous

Teollisuus ohitti pankit suurimpana yhteisöveron maksajana

Teollisuus

Yhteisövero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteisövero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskuskauppakamari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ohitti toissa vuonna pankit ja vakuutusyhtiöt Suomen suurimpana yhteisöveron maksajana, kertoo Keskuskauppakamarin veroselvitys.Teollisuusyritykset maksoivat yhteisöveroa vuonna 2017 yhteensä 1,47 miljardia euroa. Summa kasvoi lähes viidenneksen vuodesta 2016, jolloin teollisuuden yhteisöveropotti oli 1,23 miljardia euroa.Vuonna 2016 finanssiala oli Suomen suurin yhteisveron maksaja 1,48 miljardin euron yhteissummalla, mutta vuonna 2017 summa putosi 974 miljoonaan euroon.on yrityksen tuloksesta perittävä vero. Veropotin kasvu kertookin teollisuusyritysten toiminnan kasvusta tai kannattavuuden parantumisesta.Yhteisöveron tuotosta hyötyvät valtion lisäksi kunnat, sillä yhteisöverotulot jaetaan valtion ja kuntien kesken. Kuntien osuus yhteisöverotuloista on noin 30 prosenttia. Teollisuus oli suurin yhteisöveron maksaja lähes jokaisessa maakunnassa.Kaikkiaan osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut yhteisöt maksoivat yhteisöveroa 5,4 miljardia euroa. Summa on suunnillaan yhtä suuri kuin vuotta aiemmin.on yksiselitteisin ja suppein mittari sille, millaisia verotuottoja yritykset tuottavat yhteiskunnalle. Keskuskauppakamarin veroselvityksessä tätä yritysten verojalanjälkeä tarkastellaan huomattavasti laajemmin.Etujärjestön arvion mukaan yritysten verojalanjälki vuonna 2017 oli jopa 63 miljardia euroa.Summa on varsin iso, sillä valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2017 veroja vain hiukan enemmän, 70 miljardia euroa. Lisäksi työttömyys- ja eläkevakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu olivat yhteensä noin 27 miljardia euroa.laskeekin yritysten verojalanjälkeen myös verot, jotka eivät suoraan kohdistu yrityksen kustannukseksi, mutta joiden tilittämisen yritykset hoitavat. Näin suurimman yksittäisen siivun yritysten verojalanjäljestä muodostaa arvonlisävero.Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu kuluttajien maksettavaksi osana tuotteen hintaa. Verovelvolliset yritykset sisällyttävät veron myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle. Vuonna 2017 alv-tilitysten summa oli 18,46 miljardia euroa.Keskuskauppakamari laskee yritysten verojalanjälkeen niin ikään sen työntekijöiden palkastaan maksamat verot, sillä yritykset hoitavat ennakonpidätykset. Vuonna 2017 ennakonpidätysten summa oli 14,28 miljardia euroa. Laskuihin sisältyvät myös yritysten tilittämät eläkevakuutusmaksut, 14,84 miljardia euroa, jotka sisältävät sekä työnantajan että työntekijän osuudet.Erilaisia ympäristöveroja yritykset maksoivat Keskuskauppakamarin laskelmien mukaan noin kolme miljardia euroa. Kiinteistöveroa yritykset maksoivat 700 miljoonaa euroa.Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017.