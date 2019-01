Talous

Osakesäästäjä, älä masennu vaan muista V-käyrä – Huonoa vuotta seuraa yleensä hyvä, kirjoittaa HS:n uusi kolum

Sijoittajat

pettyivät tuottoihin viime vuonna, ja moni heistä odottaa myös tästä vuodesta synkkää. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta sekä Suomen että maailman osakemarkkinoilla.

Tämä voi

Unohda synkistely

Huonoja vuosia seuraa jopa erinomaisia vuosia.

Sama ilmiö

Ennakoivat

Ympäri maailmaa

Ken Fisher, 67 on yhdysvaltalainen miljardööri, joka toimii hallituksen puheenjohtajana sadan miljardin dollarin varallisuutta hallinnoivassa Fisher Investments -yhtiössä. Hänen oma varallisuutensa on Forbesin arvion mukaan 3,4 miljardia dollaria. Fisher kirjoittaa talouskolumneja lukuisiin lehtiin eri puolilla maailmaa.