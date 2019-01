Talous

Nokian vaikeuksien uskotaan hellittäneen loppuvuonna – analyytikot ennustavat 1,1 miljardin euron liikevoittoa

Viime

valmistavan Nokian vaikea vuosi on todennäköisesti päättynyt verraten suotuisasti, koska teleoperaattoreiden investoinnit ovat alkaneet kasvaa.Uutistoimisto Reutersin 18 analyytikon mediaaniennusteen perusteella yhtiön loka–joulukuun liikevaihto olisi ollut 6,6 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,1 miljardia euroa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestyksessä keskimmäistä lukua.Liikevaihto olisi ennusteen mukaan ollut suunnilleen sama kuin vuotta aikaisemmin, mutta liikevoitto olisi kasvanut runsaat viisi prosenttia.Nokia julkaisee loka–joulukuun osavuosikatsauksen torstaina kello 8.Jos ennuste pitää paikkansa, yhtiön kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti olisi ollut viime vuoden lopussa 16. Se olisi verkkolaitteiden markkinoilla hyvä saavutus, sillä kilpailu on kireää ja teleoperaattoreiden investoinnit viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikkaan ovat vasta alkamassa laajassa mittakaavassa.viikolla osavuosikatsauksen julkaisseen Ericssonin liikevaihto oli loka–joulukuussa 63,8 miljardia kruunua eli 6,2 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,6 miljardia kruunua eli 252 miljoonaa euroa. Ericssonin liikevoittoprosentti oli neljä.Reutersin ennakkokyselyssä analyytikot arvioivat nimenomaan verkkoyksikön liikevoiton kasvaneen tuntuvasti. Yksikön liikevoitto olisi ennusteen mukaan ollut 814 miljoonaa euroa, mikä olisi 23 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla.Sen sijaan teknologiayksikön liikevoiton analyytikot arvioivat supistuneen samalla vertailuajanjaksolla 17 prosenttia 311 miljoonaan euroon. Teknologiayksikön pääliiketoimintaa on Nokian patentoimien keksintöjen lisensointi ja uusien keksintöjen kehittäminen.