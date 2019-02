Venezuelan presidentti yrittää myydä tonnikaupalla kultaa – Miksi Suomikin yhä omistaa kymmeniä tonneja kultaa maailman pankkiholveissa?

Talous

Venezuelan presidentti yrittää myydä tonnikaupalla kultaa – Miksi Suomikin yhä omistaa kymmeniä tonneja kultaa

Venezuelan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maduro pyrkii

presidentti Nicolás Maduro https://www.hs.fi/haku/?query=nicolas+maduro kärvistelee taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Nyt Maduro yrittää pelastaa itsensä tavalla, jota hallitsijat ovat käyttäneet vuosituhansien ajan.Hän myy kultaa.Uutistoimisto Reutersin mukaan Venezuelan keskuspankki myi tammikuussa kolme tonnia kultaa Arabiemiraatteihin sijoitusyhtiö Noor Capitalille. Perjantaina Noor Capital kuitenkin kertoi kieltäytyneensä ostamasta enempää kultaa ennen kuin Venezuelan tilanne vakiintuu. Yhdysvallat, joka tukee Maduron syrjäyttämistä, on varoittanut pankkiireita ostamasta Venezuelan kultaa.Alun perin Maduron piti Reutersin mukaan lähettää Arabiemiraatteihin 29 tonnia kultaa rahtilentokoneella.kultatuloilla varmistamaan ulkomaisten tuotteiden virran maahansa.

Kulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Valtioista