Luottoluokittaja Fitch kiittää kikyä ja pitää Suomen luokituksen ennallaan – Moody’s ei tehnyt päätöstä luottoluokituksesta

Luottoluokittaja Fitch kiittää kikyä ja pitää Suomen luokituksen ennallaan – Moody's ei tehnyt päätöstä luotto

Fitch Ratings pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan luokassa AA+. Suomen tulevaisuudennäkymät ovat luokittajan mukaan myönteiset.Sen sijaan toinen luottoluokittaja Moody’s ei tehnyt luokituspäätöstä ennakkoon ilmoitettuna luokituksen julkistuspäivänä perjantaina. Moody’sin luokitus Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle on tällä hetkellä Aa1. Luokituksen näkymät ovat vakaat.Sekä Fitchin että Moody’sin luokitukset ovat yhtiöiden asteikoilla toiseksi parhaat.Fitchin ja Moody’sin lisäksi kolmas suuri luottoluokittaja on Standard & Poor’s.muuttanut arviotaan Suomen viime vuoden talouskasvusta. Fitch arvioi, että Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia. Elokuussa luottoluokittaja arvioi talouskasvuksi 2,7 prosenttia.Suomen talous saavutti syklisen huippunsa vuonna 2017 ja vuonna 2018 talouskasvu hidastui odotettua nopeammin, Fitch katsoo raportissaan.Fitchin mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna Fitch arvioi Suomen talouden kasvavan 1,5 prosentilla ja ensi vuonna 1,2 prosentilla.mukaan vahva työllisyyden kasvu, kotitalouksien tulojen nousu ja hallinnon menojen kasvu tukivat kotimaista kysyntää ja auttoivat kompensoimaan alhaista investointiaktiviteettia.Fitch arvioi, että Suomen keskipitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat parantuneet viime vuosina. Sen mukaan Suomen kilpailukykypaketti on auttanut tehostamaan työllisyyttä, alentamaan työvoimakustannuksia ja palauttamaan Suomen viennin kilpailukykyä.Luokittaja kuitenkin sanoo raportissaan, että ikääntyvä väestö ja rakenteelliset ongelmat työmarkkinoilla hidastavat potentiaalista kasvua.