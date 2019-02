Talous

Viking Line aloittaa yt-neuvottelut – työt loppuvat enintään 25:ltä

Varustamo

Viking Line aloittaa yt-neuvottelut, joiden seurauksena voidaan menettää enintään 25 työpaikkaa.Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki yhtiön maatoiminnot Suomessa, Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Virossa ja Saksassa. Näissä toiminnoissa on yhteensä 635 työntekijää. Laivoja yt-neuvottelut eivät koske.Yhtiö haluaa järjestellä uusiksi tiettyjä maatoimintojen osia. Tarvetta se perustelee muun muassa verkkokaupan kasvulla ja hallinnollisten prosessien automatisoinnilla ja digitalisoinnilla.Verkko on nykyään Viking Line tärkein myyntikanava. Yli 70 prosenttia matkoista varataan verkossa. Myös lähtöselvityksiä on automatisoitu.