Saksalaisen energiayhtiön Uniperin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vaihtuvat – toimitusjohtaja Schäfer vastusti kiivaasti Fortumin tuloa yhtiön omistajaksi

Talous

Saksalaisen energiayhtiön Uniperin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vaihtuvat – toimitusjohtaja Schäfer vastus

Berliini

Saksalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uniperin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uniper-omistus