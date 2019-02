Talous

Eurooppalaista raidejättiä ei synnykään – Komissio estää Siemensin ja Alstomin yhdistymis­aikeet

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siemens

Komission päätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy