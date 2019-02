Talous

Trumpin terästullit iskivät kovaa Outokummun tulokseen – osakkeen hinta romahti

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Outokummun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Outokummun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy