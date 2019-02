Talous

Komissio: Euroalueen talouskasvu hidastuu odotettua nopeammin, erityisesti Saksa hyytyy

talouskasvu on hidastumassa odotuksia nopeammin, toteaa Euroopan komissio uudessa talousennusteessaan. Erityisesti Euroopan suurimman talouden Saksan kasvu on sakkaamassa.Komission mukaan talouskasvu hidastui jo viime vuoden lopulla, eikä piristymisen merkkejä ole näköpiirissä. Komissio laskee arviotaan euromaiden talouden kasvusta.Ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvuennustetta komissio laski 0,6 prosenttiyksikköä ja ensi vuoden ennustetta 0,1 prosenttiyksikköä.Koko EU:n talouskasvu on tänä vuonna komission ennusteen mukaan 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,7 prosenttia.syynä ovat komission mukaan koko maailmantalouden kasvun hidastuminen ja muun muassa Yhdysvaltain ja Kiinan kauppapoliittisesta nokittelusta johtuva epävarmuus.Kauppapolitiikkaan liittyvät epävarmuudet ovat nyt poikkeuksellisen suuria, ennusteessa todetaan. Riski on myös se, että Britannia lähtee EU:sta ilman erosopimusta.Autoteollisuudella oli syksyllä ongelmia mukautua uusiin päästömittaussääntöihin, mikä aiheutti häiriöitä tuotannossa. Ongelmat eivät ole vieläkään täysin korjautuneet.kasvuennustetta komissio on pudottanut erityisen paljon. Vielä syksyllä Saksan talouden ennustettiin kasvavan tänä vuonna 1,8 prosentin vauhtia, mutta nyt ennuste on laskettu 1,1 prosenttiin.Ainoastaan Italiaan ennustetaan hitaampaa kasvua. Maan talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 0,4 prosenttia.Saksan talouden tilanteella on suuri merkitys Suomen vientiyrityksille, sillä Saksa on suurin tavaraviennin kohde. Noin 15 prosenttia tavaraviennistä menee Saksaan. Koko EU:n osuus Suomen viennistä on noin 60 prosenttia.talous kasvaa komission ennusteen mukaan euroalueen keskiarvoa nopeammin. Tänä vuonna talous kasvaa 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,7 prosenttia. Myös Suomen osalta ennustetta on laskettu.