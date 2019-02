OP saa pitää bonusjärjestelmänsä ennallaan – KKV:n mukaan vakuutusten maksaminen pankkibonuksilla ei ole väärin

Talous

OP saa pitää bonusjärjestelmänsä ennallaan – KKV:n mukaan vakuutusten maksaminen pankkibonuksilla ei ole vääri

OP-ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KKV

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ifin