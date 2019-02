Talous

Attendon tulos heikkeni, sanoo noudattavansa "arvolähtöistä kulttuuria" – Kohuyhtiön osake lähti syöksylaskuun

Suomessa joutunut Pohjoismaiden suurin terveys- ja hoivapalveluyritys Attendo jatkoi nopeaa kasvuaan viime vuonna.Runsaasti uusia hoivakoteja avannut ja ostanut ruotsalaisyhtiö ilmaisee kuitenkin torstaina julkistetussa vuosikertomuksessaan olevansa pettynyt tuloskehitykseensä.Attendon kannattavuutta kuvaava käyttökate heikkeni viime vuonna, mikä johtuu yhtiön mukaan nimenomaan nopeasta kasvusta.”Viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokset eivät olleet tyydyttäviä”, vuosikertomuksessa sanotaan.Attendon osakekurssi lähti tulosjulkistuksen jälkeen voimakkaaseen laskuun Tukholman pörssissä. Kymmenen minuutin kaupankäynnin jälkeen yhtiön osake oli halventunut yli 13 prosenttia.kommentoi tiedotteessaan erikseen Suomen viimeaikaisia tapahtumia.Viranomaiset määräsivät Alavudella vasta aloittaneen Attendon hoivakoti Pelimannin toiminnan keskeytettäväksi viime viikolla.”Otamme tapahtuneen erittäin vakavasti, ja asiaankuuluvia toimenpiteitä on tehty.”Attendon Jalava-hoivakodissa Joroisissa puolestaan havaittiin merkittäviä puutteita, mutta hoivakoti saa ainakin toistaiseksi jatkaa toimintaansa.Attendon mukaan kyse on yksittäistapauksista:”Attendo Suomi tarjoaa hyvää ja arvostavaa hoivaa, ja me toimimme Attendo-mallin mukaan. Se tarkoittaa jatkuvaa sisäistä valvontaa, arvolähtöistä kulttuuria ja selvää tilivelvollisuutta kaikilla tasoilla”, vuosikertomuksessa selvitetään.Attendo laskee, että muilla alan toimijoilla on ollut enemmän ongelmia kuin sillä.”Attendolla on noin 400 hoivakotia Suomessa, ja meillä on historiallisesti ollut kokoomme nähden vähemmän kritiikkiä herättäneitä tapauksia kuin hoiva-alalla kokonaisuudessaan.”