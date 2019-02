Talous

Taloussanomat: Suomen suurimpiin lukeutuva tapahtumajärjestäjä haettu konkurssiin

Verohallinto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumajärjestäjän

on hakenut Suomen suurimpiin tapahtumajärjestäjiin kuuluvaa Live Entertainment Finland Oy:tä konkurssiin, kertoo Taloussanomat. Yritys tunnetaan myös nimellä Eastway Live.Lehden mukaan verottajalla on yhtiöltä saatavia yhteensä noin 660400 euroa. Konkurssihakemus on jätetty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 5. helmikuuta.Live Entertainment Finlandin toiminta on ollut viime vuosina tappiollista.tulevien konserttien kohtalo on lehden mukaan epäselvä. Yhtiö on muutaman kuukauden sisällä perunut ainakin kolme konserttia, eikä suuri osa lippuja ostaneista ole lehden tietojen mukaan saanut rahojaan takaisin. Saatavat siirtyvät konkurssipesän vastuulle, jos konkurssi toteutuu.