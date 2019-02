Talous

Walkind Dead -pelistä tunnettu Next Games vähentää 26 työntekijää yt-neuvottelujen jälkeen

Mobiilipeliyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiön

https://www.hs.fi/talous/art-2000006002010.html