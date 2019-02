Suomen suurimman eläkeyhtiön Varman viime vuoden sijoitustulos romahti tappiolle ensi kertaa seitsemään vuoteen

Talous

Suomen suurimman eläkeyhtiön Varman viime vuoden sijoitustulos romahti tappiolle ensi kertaa seitsemään vuotee

Työeläkeyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varman

Varman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy