Rakennuskoneita vuokraava Cramo jakautuu – väistötiloihin keskittyvä Adapteo listataan Tukholman pörssiin

vuokraava pörssiyhtiö Cramo ilmoittaa jakautuvansa kahdeksi yhtiöksi.Siirtokelpoisia tiloja koskeva liiketoiminta Cramossa muodostetaan omaksi Adapteo-nimiseksi yhtiöksi, jonka osakkeet on määrä listata Tukholman pörssiin.Siirtokelpoinen tila on suomeksi esimerkiksi parakkikoulu, jonne muutetaan väliaikaisesti väistötiloihin vaikkapa homeremontin alta. Viime vuonna Cramo osti siirtotiloja kehittävän ja valmistavan ruotsalaisen Nordic Modular Groupin 260 miljoonalla eurolla. Cramolla on ollut toimialan liiketoimintaa jo vanhastaan.Koneiden ja laitteiden vuokraus on jäämässä Cramo-nimellä jatkavaan yhtiöön. Adapteolla olisi aluksi sama omistajarakenne kuin Cramolla, yhtiö ilmoittaa. Jakautumisella pyritään muun muassa selkiyttämään liiketoiminnan rakenteita, rahoitusta ja hallintoa.Cramon osakkeenomistajat saisivat jakautumisen yhteydessä vastikkeena yhden Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohti.Jakautumista koskeva ylimääräinen yhtiökokous on määrä pitää arviolta kesäkuun 17. päivä. Kaupankäynti Adapteon osakkeilla on määrä alkaa heinäkuussa.