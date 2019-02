Lentoyhtiö Norwegianin osakkeen hinta rajussa laskussa – Velkainen yhtiö yrittää saada lisää rahaa omistajiltaan

Talous

Lentoyhtiö Norwegianin osakkeen hinta rajussa laskussa – Velkainen yhtiö yrittää saada lisää rahaa omistajilta

Lentoyhtiö Norwegian Airin

Aiemmin maanantaina

Yhtiön uusin

Osakeannissa

osakekurssi lähti maanantaina jyrkkään 15 prosentin syöksyyn, kun tappiota tekevä yhtiö ilmoitti yrittävänsä kerätä osakeannilla lisää rahaa omistajiltaan seuraavien viikkojen aikana.Syynä laskuun oli erityisesti se, että yhtiö ilmoitti myyvänsä uusia osakkeita hintaan, joka oli kolmannes yhtiön perjantaisesta pörssikurssista, kertoo uutistoimisto Reuters.Norwegian Airin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kertoivat myyvänsä osan merkintäoikeuksistaan muille sijoittajille, mikä vähentäisi heidän nykyistä 24,66 prosentin omistusosuutta yhtiöstä. Mahdollinen ostaja ei ole tiedossa.Yhtiö aikoo kerätä omistajilta kolme miljardia Norjan kruunua eli noin 307 miljoonaa euroa.Norwegian kasvoi kymmenisen vuotta sitten nopeasti Euroopan suurimpien halpalentoyhtiöiden joukkoon. Norwegian on suomalaisille tuttu yhtiö, sillä se kertoo lentävänsä Suomesta yli sataan kohteeseen.Yhtiö on velkaantunut voimakkaasti, kun se on ostanut koko ajan lisää lentokoneita.Omistajat ovat myös yrittäneet myydä yhtiötä muille yhtiöille, mutta tammikuussa ainakin British Airwaysin omistajayhtiö IAG ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta.yritys on myydä halpalippuja myös Atlantin yli meneville lennoille, mutta toimintaa on vaikea saada kannattavaksi. Euroopassa on liikaa koneita ja tarjontaa.Myös polttoaine maksaa paljon, joten moni yhtiö on luopunut halpalentobisneksestä. Viimeksi brittiläinen Flybmi jätti konkurssihakemuksen sunnuntaina.osakkeenomistajat voisivat ostaa jokaista omistamaansa osaketta kohden kaksi osaketta. Uusia osakkeita myydään 33 Norjan kruunulla, vaikka perjantain yhtiön päätöskurssi oli 97,34 kruunua.Lentoyhtiön osake oli näin halpa viimeksi 6,5 vuotta sitten.