Talous

Tuloskausi paljasti: Suomalaisilla pörssiyhtiöillä menee vielä hyvin, mutta ne varoittavat jo tulevasta

Suomalaisten

”Nykyisessä geopoliittisessa kehityksessä on merkittävä riski protektionististen toimien laajentumisesta pisteeseen, jossa maailmankauppa supistuu huomattavasti. Tämä sysäisi liikkeelle ketjureaktioita, jotka vaikuttaisivat suuresti inflaatioon, yritysten näkymiin ja kuluttajien luottamukseen sekä viime kädessä maailmanlaajuiseen talouskasvuun.” – Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström tilinpäätöstiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

”Odotamme alhaisemman kasvun ympäristöä hissi- ja liukuporrasmarkkinoille ­hidastuneen globaalin talouskasvun ja geopoliittisen epävarmuuden seurauksena.”– Koneen toimitusjohtaja ­Henrik Ehrnrooth tilinpäätöstiedotteessa.

Monien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien ­polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja ­vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.”– Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker tilinpäätöstiedotteessa.

Pääasiassa

”Vuosi 2018 oli eurooppalaiselle terästeollisuudelle erittäin poikkeuksellinen. Yhdysvaltain terästullien aiheuttama ennennäkemätön markkinahäiriö johti halpatuonnin nopeaan kasvuun ja kovaan hintapaineeseen Euroopassa vaikeuttaen alueen terästeollisuuden toimintaa.” – Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan tilinpäätöstiedotteessa.

Osingot kasvamassa uuteen ennätykseen – investointien vähäisyys ihmetyttää salkunhoitajaa

Pörssiyhtiöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy